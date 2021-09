Francia: mercoledì comincia il maxi-processo per gli attentati di Parigi del 2015

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'8 settembre si apre a Parigi il maxi-processo per gli attentati jihadisti che il 13 novembre del 2015 hanno colpito la capitale francese, provocando 130 morti e più di 430 feriti. Gli accusati sono 20, di cui solo 14 in presenza. Tra questi anche Salah Abdeslam, l'unico terrorista rimasto in vita dopo gli attacchi che quasi sei anni fa colpirono nella stessa sera lo Stade de France, alcuni locali e il teatro del Bataclan, durante un'esibizione del gruppo statunitense Eagles of Death Metal. Gli altri accusati verranno giudicati per complicità con il commando. In questo processo più di 1765 persone persone di venti nazionalità diverse si sono costituite parte civile. Gli avvocati sono 330, mentre la Corte d'assise è composta da cinque magistrati. Il processo, che durerà circa nove mesi, si terrà in una sala del Palazzo di Giustizia di Parigi costruita appositamente, che presenta una grandezza di 750 metri quadrati con 750 posti. (Frp)