Etiopia: conflitto del Tigrè, convoglio umanitario del Pam arrivato a Macallè (2)

- Le agenzie umanitarie stimano che almeno 100 camion di aiuti ogni giorno debbano entrare nel Tigrè per soddisfare le esigenze umanitarie della popolazione, tuttavia da metà luglio sono transitati in totale solo 335 camion, ovvero circa il 9 per cento dei 3.900 camion richiesti. Oltre a ciò, denuncia Ocha, milioni di persone sono sull'orlo della fame, inclusi 1,7 milioni di persone nelle aree confinanti delle regioni di Afar e Amhara, mentre il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) ha recentemente avvertito che oltre 100 mila bambini nel Tigrè potrebbero soffrire di malnutrizione acuta grave pericolosa per la vita nei prossimi 12 mesi, un aumento di dieci volte rispetto al carico di lavoro medio annuo. In conformità con il diritto umanitario internazionale, conclude la dichiarazione, tutte le parti in conflitto devono consentire e facilitare il passaggio rapido e senza ostacoli di aiuti umanitari imparziali per evitare questa catastrofe incombente, rispettare e proteggere tutto il personale e i beni umanitari e consentire e facilitare l'ingresso senza ostacoli nel Paese, così come il movimento del personale di soccorso umanitario, forniture e attrezzature, inclusi contanti e carburante, via terra, acqua o aria. Il governo etiope è inoltre invitato, in conformità con i suoi obblighi ai sensi del diritto internazionale sui diritti umani, a ripristinare i servizi essenziali, tra cui elettricità, comunicazioni e servizi bancari, nonché il flusso di beni commerciali essenziali nel Tigrè. (Res)