Germania: ordini industria in aumento a luglio del 3,4 per cento, massimo dal 1991

- Gli ordini dell'industria tedesca sono aumentati a luglio del 3,4 per cento su base mensile, registrando il massimo dall'avvio della raccolta del dato nel 1991. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il risultato è nettamente superiore alle previsioni, che stimavano un declino dell'1 per cento dopo l'incremento del 4,6 per cento a giugno. In particolare, gli ordini dall'estero hanno sperimentato un crescita dell'8 per cento, con un +15,7 per cento per i Paesi che non fanno parte dell'Eurozona. Gli ordini dalla Germania hanno, invece, subito una contrazione del 2,5 per cento. (Geb)