- "Ho avuto da Speranza l'ok per l'apertura dei corridoi turistici verso Maldive Seychelles e altri Paesi". Lo ha detto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, a margine della sua visita a Fiera Milano a Rho in occasione del Supersalone. "Il turismo è anche uscire e non solo far venire gli stranieri in Italia", ha aggiunto. "Mi auguro che sarà operativo al più presto". (Rem)