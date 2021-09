Decreto Green pass: in Aula Camera al via discussione generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’Aula della Camera è iniziata la discussione generale sul decreto Green pass. Il testo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 23 luglio, oltre a prorogare lo stato di emergenza fino al prossimo 31 dicembre introduce dal 6 agosto l’obbligo del certificato verde per accedere a ristoranti al chiuso, palestre e cinema ed estende la validità del documento da nove a dodici mesi. Previsti anche nuovi criteri per definire i colori delle regioni in base al numero dei contagi di Covid-19, misure per gli eventi sportivi, un fondo per le discoteche e un prezzo calmierato per i tamponi. Nello specifico, in base al decreto, è possibile svolgere alcune attività solamente se si è in possesso di green pass comprovante l’inoculazione almeno della prima dose di vaccino o la guarigione dall'infezione; l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus relativo alle ultime 48 ore. La documentazione è richiesta per ristoranti al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere; sagre, fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò e concorsi pubblici. Resta in vigore l’incidenza dei contagi, tuttavia non rappresenterà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione e rossa) delle regioni. I parametri principali sono infatti il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.(Rin)