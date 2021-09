Germania-Francia: Verdi tedeschi, l'Eliseo non è luogo di campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Eliseo “non è luogo della campagna elettorale” per il rinnovo del Bundestag (parlamento federale tedesco) e, che culminerà con il voto del 26 settembre. È quanto comunicato dalla sede centrale dei Verdi tedeschi, che in questo modo hanno commentato gli incontri che il presidente francese, Emmanuel Macron, terrà all'Eliseo (sede della presidenza francese) con due dei tre candidati a cancelliere della Germania, il ministro delle Finanze Olaf Schol per il Partito socialdemocratico tedesco (SpD), e Armin Laschet, il presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e primo ministro del Nordreno-Vestfalia in corsa per l'Unione, gruppo democristiano-conservatore formato al Bundestag da Cdu e Unione cristiano-sociale (Csu). In particolare, Macron vedrà Scholz oggi e Laschet l'8 settembre. Al momento, non è previsto alcun colloquio tra il presidente francese e Annalena Baerbock, candidata alla cancelliera dei Verdi, formazione politica che copresiede con Robert Habeck. Come evidenziato dagli ecologisti, Baerbock ritiene opportuno “utilizzare quanto più tempo possibile per lo scambio con i cittadini” tedeschi. Allo stesso tempo, la copresidente dei Verdi “apprezza l'ottimo scambio con il governo e il presidente francese, non l'ora di approfondirlo dopZo le elezioni” in Germania. (Geb)