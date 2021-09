Asti: cade da trattore a Vesime, grave agricoltore svizzero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, a Vesime, provincia di Asti, un agricoltore è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal suo trattore, con cui stava lavorando nella sua vigna. Si tratta di un cittadino svizzero residente in Italia. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, che ha trasportato l'uomo all'ospedale di Alessandria. A preoccupare i sanitari, in particolare, è un grave trauma toracico. I carabinieri di Acqui Terme indagano ora per ricostruire la dinamica dell'accaduto.(Rpi)