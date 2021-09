Ingv: Etna, analizzata fontana di lava del 2021 e la formazione della colonna eruttiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i vari episodi di fontane di lava che hanno interessato l'Etna nella prima metà del 2021, quello del 12 marzo si è potuto studiare in dettaglio grazie alle eccezionali condizioni meteorologiche che hanno consentito una visibilità ottimale del fenomeno. La ricerca dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha evidenziato come il pennacchio di cenere si sia formato entro mezz'ora dall'inizio dell'evento, abbia raggiunto i 12,6 km di quota e sia rimasto in atmosfera per circa due ore dopo la cessazione delle fontane. Questi alcuni dei risultati dello studio "Anatomy of a Paroxysmal Lava Fountain at Etna Volcano: The Case of the 12 March 2021, Episode" condotto dai ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e recentemente pubblicato sulla rivista 'Remote Sensing'. "Durante quest'anno", spiega la ricercatrice Sonia Calvari, primo autore dello studio, "l'Etna ha avuto diversi episodi di fontane di lava. Abbiamo voluto analizzare con metodi multiparametrici quello che ci è sembrato il più intenso e che, tra l'altro, è avvenuto di giorno e con condizioni meteorologiche favorevoli. "In dettaglio, abbiamo utilizzato tre metodiche diverse di cui ognuno degli autori della ricerca è specialista. Io ho analizzato le immagini delle telecamere di monitoraggio gestite dall'Osservatorio Etneo dell'Ingv, Gaetana Ganci ha utilizzato le tecniche satellitari e delle routine automatiche da lei appositamente sviluppate per l'analisi di immagini termiche ottenute da telecamere fisse, e Alessandro Bonaccorso ha utilizzato l'analisi delle deformazioni rilevate con una stazione dilatometrica, ovvero un sensore installato in un pozzo profondo circa 150 metri, situato a circa 10 km dalla zona sommitale dell'Etna, che registra così un segnale scevro da qualsiasi influenza superficiale di natura antropica o meteorologica". (segue) (Com)