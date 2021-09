Ingv: Etna, analizzata fontana di lava del 2021 e la formazione della colonna eruttiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attraverso il confronto dei dati raccolti abbiamo potuto ottenere il volume totale eruttato. Inoltre abbiamo potuto rilevare, per la prima volta, come il volume totale del materiale eruttato durante questa fontana di lava sia stato inferiore alla somma delle colate laviche e della parte piroclastica: c'è infatti una parte del materiale prodotto dalle fontane che rifluisce lungo il pendio del vulcano e va ad alimentare le colate laviche". "Infatti", prosegue la ricercatrice "abbiamo calcolato che durante questo evento eruttivo è stato emesso un volume totale di 3 milioni di metri cubi di materiale, valore ottenuto dal dilatometro. Dai dati satellitari abbiamo ottenuto la quantità di lava eruttata, pari a 2,4 milioni di metri cubi, mentre dall'analisi delle immagini delle telecamere abbiamo ottenuto 1,6 milioni eruttati sotto forma di materiale piroclastico. La differenza tra il valore totale ottenuto dal dilatometro e la somma dei due parziali ottenuti dall'analisi delle telecamere e dai dati satellitari, che corrisponde al 30 per cento del materiale piroclastico, è dovuto al fatto che quest'ultimo è rifluito lungo il pendio per gravità ed è andato ad alimentare le colate laviche". "La ricerca", conclude Sonia, Calvari "proseguirà con l'analisi di tutti gli eventi di fontane di lava che si sono verificati dal dicembre dello scorso anno e che tuttora si verificano, al fine di cogliere delle variazioni nel tempo che possano far capire la possibile evoluzione del fenomeno e i processi che avvengono nel sistema di alimentazione del vulcano". (Com)