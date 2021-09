Sicilia: Vito (FI), gravissimo atto intimidatorio contro Musumeci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il gravissimo atto intimidatorio di ieri nei confronti del presidente Musumeci ha trovato la giusta solidarietà di tutte le forze politiche ma è stato praticamente ignorato oggi dalla stampa nazionale". Lo afferma, in una nota, Elio Vito, deputato di Forza Italia e componente del Copasir. "Un errore, perché minacce e violenze non si sconfiggono con il silenzio. Per fortuna le istituzioni non hanno sottovalutato la vicenda, oggi c'è una opportuna riunione a Catania del Comitato per l'ordine pubblico e mercoledì ne parleremo al Copasir, presieduto dal sen Urso, con l'Autorità delegata, sottosegretario Gabrielli", aggiunge. (Com)