Repubblica Ceca: sondaggio dà a coalizione Spolu il maggior potenziale elettorale

- A cinque settimane dalle elezioni in Repubblica Ceca, la coalizione Spolu è quella con il maggior potenziale elettorale. Lo afferma un sondaggio condotto da Kantar e Data Collect tra il 19 agosto e il 3 settembre e ripreso dall’emittente “Ceske televize”. Il potenziale elettorale è calcolato chiedendo ai cittadini di esprimere la probabilità di votare in futuro per ciascun partito, collocandola su una scala. La percentuale di intervistati che esprimono per un determinato partito una propensione al voto maggiore di un certo valore identificano le massime potenzialità elettorali di quel partito sul totale dell’elettorato. Ovviamente gli elettori possono contribuire a determinare il potenziale percentuale di più di un partito o coalizione. Spolu, formata dal Partito democratico civico (Ods), da Tradizione responsabilità prosperità 09 (Top 09) e dall’Unione cristiana e democratica (Kdu-Csl) ha un potenziale pari al 31,5 per cento. Al secondo posto si colloca il partito del premier Andrej Babis, Ano, con un potenziale del 30 per cento. Si noti che i sondaggi più recenti lo danno in testa alla competizione elettorale davanti a Spolu. Al terzo posto c’è invece l’alleanza composta dal Partito pirata e da Sindaci e indipendenti (Stan) che hanno un potenziale del 27,5 per cento. Seguono Libertà e democrazia diretta (Spd) con il 13,5 per cento e il Partito socialdemocratico ceco (Cssd) con il 10 per cento. (Vap)