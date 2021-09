Sicilia: Schifani (FI), vicinanza e solidarietà a Musumeci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La gravissima intimidazione rivolta al presidente Musumeci, al quale va tutta la mia vicinanza e solidarietà, è l'emblema allarmante di un clima di tensione e di odio che, troppo spesso, sta sconfinando nella violenza". Lo afferma, in una nota, il senatore di Forza Italia ed ex presidente del Senato Renato Schifani. "Troppi sono ormai gli episodi di odio praticato o evocato, sui social come nella realtà. Un contesto nemico della democrazia e della convivenza civile, che chiama tutte le istituzioni ad essere unanimi nella condanna e nell'impegno per combattere simili degenerazioni", conclude. (Com)