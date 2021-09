Montenegro: presidente Parlamento serbo Dacic, Djukanovic dietro le violenze contro la Chiesa serba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega socialdemocratica della provincia serba della Vojvodina, Nenad Canak, si è recato a Cetinje per la cerimonia di intronizzazione del nuovo metropolita del Montenegro con lo specifico scopo di creare conflitti e violenze contro la Chiesa ortodossa serba. E' l'accusa lanciata oggi dal presidente del Parlamento serbo, Ivica Dacic, secondo cui Canak è stato appositamente pagato dal presidente montenegrino Milo Djukanovic. "Lui non è andato là come un sostenitore, ma per incitare alla violenza contro la Chiesa ortodossa serba", ha dichiarato Dacic in riferimento a Canak nel corso di un'intervista all'emittente televisiva "Prva". Il presidente del Parlamento di Belgrado ha aggiunto di non aver chiesto alle autorità serbe di procedere con l'arresto di Canak, sostenendo che tale azione spetterebbe ai colleghi montenegrini per "violazione dell'ordine costituzionale del Paese". Nella giornata di ieri il presidente serbo Aleksandar Vucic ha accusato l'ex governo di Podgorica, guidato dal presidente Djukanovic, di puntare alla separazione della metropolia del Montenegro dalla Chiesa serba ortodossa tramite la proclamazione di un apposita Chiesa ortodossa montenegrina in modo che "i serbi vengano assimilati e scompaiano". (segue) (Seb)