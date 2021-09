Montenegro: presidente Parlamento serbo Dacic, Djukanovic dietro le violenze contro la Chiesa serba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone sono rimaste ferite ieri nelle proteste in Montenegro contro l’intronizzazione del vescovo metropolita della Chiesa ortodossa serba, Joanikjie II. A scatenare le proteste di piazza, la decisione della Chiesa ortodossa serba di far svolger la cerimonia nel monastero di Cetinje, capitale storica del Montenegro e sede locale della Chiesa ortodossa serba. Tale luogo, oltre ad ospitare la presidenza attualmente guidata da Djukanovic, è ritenuto da buona parte della popolazione montenegrina come simbolo della sovranità e indipendenza del Paese. Il Montenegro ha dichiarato indipendenza dalla Serbia nel 2006 ma la Chiesa ortodossa serba resta la principale istituzione religiosa del Paese. Circa un terzo della popolazione si considera etnicamente serbo. (Seb)