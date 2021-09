Romania: rappresentante governo per lotta a antisemitismo, Usr Plus si avvicina a partito antisemita Aur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo romeno guidato dal premier Florin Citu ha informato i rappresentanti dell'Unione europea e degli Stati Uniti sulla situazione politica nel Paese, alla luce della posizione assunta dal partner della coalizione al governo Usr Plus, che ha presentato una mozione di sfiducia insieme all'Alleanza per l'Unione dei romeni (Aur). Lo riferisce l'agenzia di stampa "Digi 24". Il rappresentante speciale del governo romeno per la lotta all'antisemitismo e alla xenofobia, Alexandru Muraru, ha annunciato di aver richiamato l'attenzione in una lettera ufficiale sul nuovo piano dei partner di Usr Plus per creare una nuova maggioranza parlamentare con un partito estremista e antisemita allo scopo di rovesciare l'esecutivo europeista. Muraru, consigliere del primo ministro Citu per la lotta contro l'antisemitismo e la xenofobia, ha annunciato di aver informato ufficialmente la Commissione europea e i governi statunitense, israeliano e tedesco del piano Usr Plus "di creare una nuova maggioranza parlamentare" con Aur, che definisce un "partito estremista e antisemita". "La nuova alleanza di congiuntura crea le premesse per portare al potere un partito neofascista, xenofobo, antisemita, che ha costantemente oltraggiato la memoria delle vittime dell'Olocausto, ha cercato di riabilitare i criminali di guerra e ha promosso l'odio contro le minoranze etniche e sessuali", ha detto Muraru nella lettera. (Rob)