Lituania: premier Simonyté, mai più Urss

- Una nazione da meno di tre milioni di abitanti è diventata il baluardo contro le autocrazie: non solo le vicine Russia e Bielorussia, ma anche la più lontana Cina. Ex Repubblica sovietica, oggi membro Ue e Nato, la Lituania dà rifugio agli oppositori in fuga dalla repressione di Aleksandr Lukashenko e di Vladimir Putin e ha sfidato più volte il regime di Pechino. "Vorremmo che i nostri vicini orientali credessero nei diritti umani e nella libertà di parola, ma non solo non la pensano come noi, ma stanno ripristinando i metodi di settant'anni fa che per noi sono un ricordo ancora vivo. Io stessa, con i miei 46 anni, ho 15 anni di memoria dell'Urss. Quanto basta per dire 'Mai più'", dice a "la Repubblica" Ingrida Simonyté, la premier a capo della coalizione liberal-conservatrice che si è insediata a Vilnius un anno fa. Il primo ministro osserva che "la trasformazione della Russia in un'Urss 2.0 e più veloce che mai. La narrazione ricorrente è la stessa che sentivo quand'ero una studentessa sovietica: l'idea di un grande Paese che ha vinto Hitler. Più che a livello interno, il 2014 è stato un campanello d'allarme per i nostri vicini. Fino ad allora etichettavano i Baltici come paranoici. Nutrivano l'illusione che i confini non venissero più ridisegnati nel 21mo secolo, ma non è così". Tutti gli oppositori russi sono in carcere o in esilio. "La repressione è diventata routine. Una volta gli oppositori sono agenti stranieri, un'altra estremisti o terroristi. Non puoi ripetere lo stesso mantra a ogni folle legge approvata dalla Duma. Ma in questa routine, alcuni colleghi credono che, se le sanzioni non funzionano, dovremmo cambiare strategia. C'è stata l'idea di ripristinare incontri d'alto livello con la Russia, ma l'abbiamo fermata. Non puoi dare il segnale che certi comportamenti paghino", ha concluso Simonyté. (Res)