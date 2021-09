Covid: ministro Salute Veran, grazie al Green Pass la Francia sta superando la quarta ondata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È grazie al Green Pass che il tasso di vaccinazione è aumentato e la quarta ondata sta diminuendo". Il ministro francese della Salute Olivier Véran in una intervista a "la Repubblica" rivendica la scelta della Francia di imporre in modo netto il pass sanitario. Pur non entrando nelle attuali polemiche in Italia, Véran si dice soddisfatto che il modello francese sia seguito da altri paesi e ribadisce: "Abbiamo fatto la scelta giusta". Dopo l'impennata di agosto, i bollettini sanitari Oltralpe sono in rapido miglioramento e si comincia addirittura a parlare di un possibile ritorno alla vita normale. "L'impatto sanitario è stato molto meno importante di quanto avrebbe potuto essere" sottolinea Véran parlando con Repubblica alla vigilia del suo arrivo a Roma per il G20. Il rimbalzo dell'epidemia in altri paesi, come Usa o Israele, non è una sorpresa per il ministro. "C'è da aspettarsi che il virus continui a circolare — avverte — perché la vaccinazione non blocca la trasmissione". La variante Delta ha colpito la Francia in modo "forte e rapido", osserva il ministro. "Ma con tassi di contagio equivalenti a quelli di precedenti ondate, abbiamo avuto molti meno decessi e pazienti in terapia intensiva. Grazie alla vaccinazione possiamo trasformare il Covid in un virus meno pericoloso". Con i contagi in calo del venti per cento nell'ultima settimana, il neurologo quarantenne ostenta fiducia: "Ci stiamo dirigendo verso l'inverno senza paura di un ulteriore lockdown. L'unico timore è la comparsa di una nuova variante che sarebbe altamente resistente ai vaccini e ancora più pericolosa", ha concluso Veran. (Res)