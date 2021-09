Governo: Meloni, Fd'I all'opposizione valore per tutto il centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra è maggioranza nel Paese ma le prossime elezioni amministrative si annunciano in salita. "Non sono pessimista", dice a "Libero Quotidiano" il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Nelle grandi città - aggiunge - soffriamo perché lì è più forte il voto clientelare della sinistra, ma il centrodestra si presenta ovunque unito, nonostante le divisioni sul governo, mentre la sinistra, che in Parlamento sta insieme per interesse, poi si presenta spaccata nelle città". E' stata dura trovare i candidati: "Perché abbiamo deciso di pescare nella società civile e questo rende la ricerca fisiologicamente più complessa. Devi trovare uno di valore che si presti alla missione suicida di diventare sindaco, mal pagato ed esposto ai rischi giudiziari, senza cuscinetto politico". Non è facile per il centrodestra restare unito se una parte sta al governo e l'altra all'opposizione. "Non è la prima volta che capita e siamo sempre riusciti a restare uniti. Noi stiamo all'opposizione perché non abbiamo un piano B oltre l'unità del centrodestra, e spero che questo sia vero anche per gli altri. Comunque, per rafforzare la coalizione, sono pronta a creare un coordinamento parlamentare comune". Lega e Forza Italia pare lo stiano già facendo tra loro. "E fanno bene, per difendersi dai giallorossi, secondo cui le larghe intese sono fare solo quel che dicono loro usando anche i voti degli altri. Questo governo pende a sinistra e Fdi all'opposizione è un valore per tutto il centrodestra. L'eventuale federazione tra Lega e azzurri non è una mossa contro di me, ma contro la sinistra". Il presidente si sofferma infine sulla divisione dei ruoli che si sta configurando: Fdi rappresenta la destra, Lega e Forza Italia il centrodestra. "Destra e centrodestra sono etichette inutili. Fdi è la destra ma negli anni si è arricchita, aprendo a culture e provenienze diverse. Bisogna lavorare in modo che si vada verso un bipolarismo: da una parte la destra, dall'altra la sinistra. Il centro significa troppo spesso disponibilità all'inciucio. Io auspico due schieramenti contrapposti, ciascuno con sfumature diverse al suo interno. Le specificità finiscono per essere un valore comune", ha concluso Meloni. (Res)