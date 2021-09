Emirati: nuovo “visto verde” per attirare personale qualificato e rilanciare economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato il lancio di un nuovo “visto verde” con lo scopo di attirare nel Paese personale altamente qualificato e favorire il rilancio dell’economia. Lo riferisce il portale informativo “Trade Arabia”, secondo il quale il nuovo “visto verde” consentirà ai beneficiari di risiedere e lavorare nel Paese senza la garanzia del proprio datore di lavoro. Per risiedere negli Emirati, ai lavoratori stranieri (il 90 per cento dei 10 milioni di abitanti) vengono normalmente concessi visti di breve durata legati al loro datore di lavoro, che diventa il loro garante. “Il ‘visto verde’ consentirà agli stranieri di lavorare negli Emirati senza un garante”, ha dichiarato il ministro di Stato per il Commercio estero Thani al Zeyoudi. Questo nuovo visto è destinato a “persone altamente qualificate, investitori, imprenditori e studenti", ha aggiunto durante una conferenza stampa Al Zeyoudi, sottolineando che i titolari del “visto verde” potranno far entrare nel Paese anche i propri genitori e i propri figli di età inferiore a 25 anni.(Res)