Emirati: Covid, aggiornato elenco destinazioni “green list”

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno aggiornato la “Green list” dei Paesi da cui i viaggiatori possono entrare nell'emirato senza la necessità di quarantena all’arrivo, indipendentemente dal loro stato di vaccinazione. Nell’ultimo aggiornamento, in vigore dalla giornata di oggi, è stata aggiunta l’Indonesia. La scorsa settimana, Abu Dhabi ha rimosso l'obbligo di quarantena all'arrivo per i viaggiatori vaccinati provenienti da tutte le destinazioni internazionali. Il Comitato per le emergenze, le crisi e i disastri di Abu Dhabi ha dichiarato che tutti i viaggiatori devono presentare un test Pcr negativo eseguito entro 48 ore dalla partenza. I viaggiatori dovranno presentare un test Pcr Covid-19 negativo valido per un massimo di 48 ore prima della partenza e sottoporsi a un test Pcr all'arrivo all'aeroporto internazionale di Abu Dhabi. I passeggeri vaccinati provenienti da uno dei Paesi in Green List dovranno inoltre effettuare un ulteriore test Pcr il sesto giorno di permanenza (il giorno di arrivo conta come giorno 1). I viaggiatori non vaccinati in arrivo dai Paesi in "Green List" dovranno effettuare due ulteriori test Pcr rispettivamente il sesto e il nono giorno di permanenza.(Res)