Ue: Amendola, Italia in prima linea su modifica Patto di stabilità e crescita

- Il consenso nell’Ue per modificare il Patto di stabilità e crescita è nei fatti, mentre il dibattito è aperto su come modificarlo e "l’Italia sarà in prima linea su queste scelte". Lo ha dichiarato il sottosegretario agli Affari europei, Vincenzo Amendola, nel suo intervento a “Radio 24”. Amendola ha sottolineato che la scelta di cambiare le procedure del Patto di stabilità e crescita è già stato deciso a livello europeo. “Nel momento in cui abbiamo sospeso il patto”, per assicurare la tenuta dell’economia di fronte alla crisi Covid-19, “si era già deciso che, prima della sua reintroduzione l’anno prossimo, cambiassero alcuni elementi costitutivi come per dare forza agli investimenti pubblici e per avere una politica fiscale più reattiva", ha spiegato Amendola. Secondo il sottosegretario, il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni “sarà protagonista” del cambio del Patto di stabilità e crescita “che già prima” della crisi Covid “aveva dimostrato di non poter garantire competitività a livello globale e tenuta e crescita sociale a livello interno”. “Il consenso a cambiarlo credo che sia nei fatti”, ha rimarcato Amendola secondo cui il dibattito è invece aperto sul come e il governo italiano “sarà in prima linea su queste scelte”.(Res)