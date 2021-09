Medio Oriente: sei detenuti palestinesi evadono dal carcere di massima sicurezza a Gilboa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei detenuti palestinesi sono evasi questa notte dal carcere di massima sicurezza a Gilboa, in Israele. Lo rende noto il quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”, secondo il quale i detenuti sono evasi attraverso un tunnel. Le Forze di difesa israeliane (Idf) stanno inseguendo i detenuti in fuga con elicotteri e droni per pattugliare l’area. Secondo i media israeliani, cinque di loro sono membri della Jihad islamica e il sesto è Zakaria Zoubeidi, ex comandante delle Brigate dei martiri di Al Aqsa - un gruppo armato affiliato al Fatah - nella città di Jenin, in Cisgiordania.(Res)