Energia: Libia, possibile produzione di 2 milioni di barili al giorno di petrolio entro fine 2022

- La produzione petrolifera della Libia salirà a due milioni di barili al giorno entro la fine del 2022 se all'industria venissero assegnati 1,1 miliardi di dollari stanziati nel budget. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze del Governo di unità nazionale libico, Khaled Al Mabrouk, al quotidiano "Arab News", a margine della riunione annuale della Banca islamica di sviluppo nella capitale uzbeka, Tashkent. Il ministro ha detto che le esportazioni di petrolio sono aumentate a circa 1,2 milioni di barili al giorno e continueranno a salire fino a raggiungere 1,3 milioni. "Se continuiamo a questo ritmo, poteremmo raggiungere i due milioni di barili al giorno entro la fine del 2022", ha spiegato Al Mabrouk, sottolineando che l'industria petrolifera in Libia affronta un solo problema: i giacimenti petroliferi e alcune raffinerie e porti richiedono un'enorme manutenzione che non viene attuata da 10 anni. Il quotidiano ha riferito che un piano per aumentare la produzione di petrolio a 1,4 milioni di barili al giorno dalla fine di quest'anno alla metà del 2022 è stato rinviato, a causa della mancanza di fondi governativi per riparare giacimenti, oleodotti e porti. (Lit)