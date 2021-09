© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi a Bolzano le studentesse e gli studenti rientrano a scuola. A loro e a tutto il personale l'augurio di un buon inizio. Dal 13 si riprende via via in tutte le regioni. Abbiamo lavorato per garantire un avvio tranquillo, con misure di sicurezza e il personale in ordine". Lo ha scritto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi su Twitter. (Rin)