Russia-Giappone: direttore Svr Naryshkin, riconoscere esito Seconda guerra mondiale (4)

- Lo scorso luglio il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha ribadito che Mosca attende spiegazioni dal Giappone in merito alle implicazioni per la sicurezza russa dell'alleanza militare con gli Stati Uniti. "Spero che le domande che abbiamo formulato agli interlocutori giapponesi sulle minacce alla sicurezza poste dall'alleanza militare con gli Stati Uniti vengano prese sul serio, e quando il nostro dialogo riprenderà, ora che molti canali sono interrotti, riceveremo chiarimenti e sarà pronto a discuterne", ha detto Lavrov durante una visita all’Università dell’Estremo oriente a Vladivostok. Il ministro ha detto che il Giappone ha assicurato alla Russia che non avrebbe mai concesso il dispiegamento di armamenti sul suo territorio che costituirebbero una minaccia per Mosca, ma ora, dichiarando la sua alleanza con gli Stati Uniti, sta facendo proprio questo. (Rum)