Francia: sondaggio, Macron e Le Pen favoriti alle presidenziali

- Il presidente francese Emmanuel Macron e la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, restano i "favoriti" alle prossime elezioni presidenziali. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'Istituto francese dell'opinione pubblica (Ifop) per il quotidiano "Le Figaro" e l'emittente televisiva "Lci". In base alle differenti ipotesi prese in considerazione, Macron oscilla tra il 24 e il 29 per cento, mentre Le Pen è tra il 24 e il 27 per cento. A destra si attendono i risultati di eventuali elezioni primarie dei Repubblicani, che ancora non hanno preso una decisione in merito nonostante i tanti nomi. La presidente della regione dell'Ile-de-France, Valerie Pecresse, è data al 14 per cento, l'ex negoziatore dell'Unione europea per la Brexit, Michel Barnier, è all'11 per cento e il deputato Eric Ciotti al 5 per cento. Xavier Bertrand, ex repubblicano e presidente dell'Alta Francia, è invece al 17 per cento. A sinistra il leader de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, è tra il 9 e il 10 per cento, la sindaca socialista di Parigi Anne Hidalgo tra il 7 e il 9 per cento, il futuro candidato di Europa Ecologia-I Verdi all'8 per cento e l'ex socialista Arnaud Montebourg al 3 per cento. Eric Zemmour, giornalista e opinionista ultraconservatore, è al 7 per cento nel caso in cui si dovesse confermar al candidatura di Bertrand.(Frp)