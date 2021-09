Libia: ministra Esteri Mangoush discute con ambasciatore Ue delle elezioni del 24 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale della Libia, Najla el Mangoush, e l'ambasciatore dell'Unione europea in Libia, Jose Sabadell, hanno discusso dei preparativi ed i passi compiuti per organizzare le elezioni elettorali previste per la fine del prossimo dicembre. Lo ha riportato il ministero degli Esteri, affermando che durante l'incontro presso la sede del dicastero a Tripoli, sono stati discussi aspetti del sostegno fornito dall'Unione europea alla Libia in vari campi. Le due parti hanno anche discusso della visita dell'Alto commissario per gli Affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione Europea ,Josep Borrell, prevista in Libia nel prossimo periodo.(Lit)