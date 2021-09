Iraq: premier Al Kadhimi forma commissione d’inchiesta per attentato Kirkuk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mustafa al Kadhimi, ha stabilito la formazione di una commissione d’inchiesta per investigare sulle violazioni della sicurezza avvenute nel governatorato di Kirkuk, in seguito all’attacco terroristico di ieri dove hanno perso la vita 13 agenti di polizia. Lo rende noto l’agenzia di stampa irachena “Ina”, secondo la quale Al Kadhimi ha presieduto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza nazionale per discutere gli ultimi sviluppi in merito alla sicurezza nel Paese e “prevenire situazioni simili a quella avvenuta a Kirkuk”.(Res)