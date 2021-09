Spagna: al via apertura anno giudiziario tra polemiche per mancato rinnovo Consiglio magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà oggi in Spagna la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario, una delle più tese degli ultimi anni dopo l'ennesimo mancato rinnovo del Consiglio generale della magistratura (Cgpj) a causa dell'assenza di accordo tra il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) ed il Partito popolare (Pp). Il mandato del Cgpj è scaduto nel 2018 ma veti incrociati e accuse reciproche tra i due principali partiti politici del Paese hanno impedito che si potesse giungere ad un'intesa per il rinnovo dell'organo. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Pais", il presidente del Cgpj, Carlos Lesmes, nel suo intervento davanti al re Felipe VI farà un passo avanti nella sua denuncia della situazione, avvertendo che ciò che è in gioco non è il risultato della battaglia politica tra i socialisti e i popolari, ma l'indipendenza stessa della magistratura. Ieri, in un'intervista a "El Pais" il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha affermato che il Psoe ha cercato per quattro volte di raggiungere un accordo sul rinnovo del Cgpj ma il Pp è "fuori dalla Costituzione" perché ritiene l'esecutivo "ostaggio dei giudici". Mentre il leader popolare Pablo Casado si è detto disposto a concordare il rinnovo purché il premier ne garantisca la "depoliticizzazione". (Spm)