Brasile: evasione norme anti-covid, al momento nessuna indagine su calciatori argentini

- La polizia federale del Brasile non ha al momento aperto una indagine sui quattro calciatori argentini entrati sabato nel Paese senza rispettare le misure imposte dalla legislazione locale per il contenimento del nuovo coronavirus. I giocatori, riferiscono i media sono stati brevemente ascoltati nella notte all'aeroporto di Guarulhos, prima di fare ritorno a Buenos Aires, poche ore dopo la sospensione della partita valida per la qualificazione ai prossimi mondiali del Qatar. Nelle ultime ore, si erano rincorse le voci di una possibile azioni giudiziaria nei confronti di Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero ed Emiliano Buendia, che al momento di entrare in Brasile non avrebbero detto di essere stati nel Regno Unito, dove giocano abitualmente, uno dei Paesi per i quali la legislazione nazionale impone una quarantena obbligatoria. Al termine di una concitata serie di eventi, responsabili dell'agenzia sanitaria brasiliana (Anvisa) hanno fatto irruzione nel campo di San Paolo, chiedendo il ritiro dei giocatori. L'incontro, avrebbe precisato la federazione sudamericana di calcio (Conmebol), veniva sospeso su "decisione dell'arbitro", preso atto del ritiro della nazionale argentina dal campo. (segue) (Brb)