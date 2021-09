Brasile: evasione norme anti-covid, al momento nessuna indagine su calciatori argentini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dinanzi all'inedito intervento sul campo di gioco, quattro minuti dopo il fischio di inizio, Anvisa ha fornito nella notte la propria versione dei fatti. "Dal pomeriggio di sabato, in una riunione alla presenza di rappresentanti della Conmebol, della federazione brasiliana Cbf e della delegazione argentina, la Anvisa ha raccomandato la quarantena dei quattro giocatori argentini, dopo aver constatati che i calciatori avevano fornito informazioni false disattendendo, senza dubbio alcuno, la circolare interministeriale 655/2021 che stabilisce che i viaggiatori stranieri che negli ultimi 14 giorni sono passati in Regno Unito, Sud Africa, Irlanda del Nord e India non possono entrare nel Paese", si legge nella nota. Domenica mattina, l'agenzia ha attivato la polizia federale "allo scopo di far eseguire immediatamente le disposizioni". L'agenzia "ha agito sin dal primo momento per far applicare la legge", aggiunge la nota. (Brb)