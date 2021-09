Libia: premier Dabaiba, rilascio Saadi Gheddafi è un passo di giustizia e riconciliazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha confermato la liberazione di Saadi Gheddafi, terzo figlio del defunto colonnello Muammar Gheddafi, dopo l’assoluzione da parte della Procura. Dabaiba, in un post sul suo account Twitter, ha attribuito questo rilascio "al raggiungimento della giustizia, della riconciliazione e delle forze dell'ordine". Il primo ministro del Gun ha poi dichiarato: "Non possiamo andare avanti senza raggiungere la riconciliazione o costruite lo Stato senza ottenere giustizia, attuare la legge, rispettare il principio di separazione dei poteri e seguire procedure e sentenze giudiziarie. Su queste basi, oggi è stato rilasciato il cittadino Saadi Gheddafi, in attuazione del rilascio emesso nei suoi confronti dalla Procura". "Agenzia Nova" ha appreso che l'ex ministro dell'Interno del precedente Governo di accordo nazionale, Fathi Bashagha, aveva chiesto il rilascio di Saadi Gheddafi in una corrispondenza datata 16 febbraio 2021, a seguito di un incontro di Bashagha con la tribù Qadhadhfa. Quell'incontro, spiegano fonti libiche, aveva sancito un accordo politico tra la tribù Gheddafi e le "città-Stato" di Misurata. Ora, l'esecutivo guidato da Dabaiba ha spiegato in una nota che la liberazione di Saadi Gheddafi è stata effettuata "in collaborazione con la Procura e l'Agenzia di deterrenza per combattere il terrorismo e la criminalità organizzata". (Lit)