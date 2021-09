Reddito cittadinanza: Mura (Pd), da Meloni insulto ai poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una bestemmia contro i poveri, l'estremo insulto: se sei povero, arrangiati anzi vergognati, come se la povertà fosse un crimine o una colpa. Perché se il reddito di cittadinanza è metadone di Stato, la povertà è la droga che assumono oltre 5 milioni di italiani. No, onorevole Meloni, non è così". Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), replicando alla leader di Fd'I Giorgia Meloni, secondo cui il reddito di cittadinanza è "il metadone di Stato". "Con la conferma dell'asse Salvini-Meloni - evidenzia Mura - oggi chi è in difficoltà sappia che con loro al Governo non si potrà contare su nessun aiuto. Il Reddito di cittadinanza ha elementi da correggere e va sottoposto a una seria ristrutturazione, ma guai a tornare indietro: una misura universale contro la povertà è civiltà". (Rsc)