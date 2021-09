Regno Unito: Johnson affronta l'opposizione dei conservatori in Parlamento sulla questione tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson sta affrontando in Parlamento una battaglia con diversi esponenti della sua stessa fazione politica. Lo riferisce il quotidiano "The Guardian". I conservatori, infatti, lamentano il cambio del piano politico da parte del governo in materia tasse, dopo che il primo ministro ha annunciato di voler aumentare i fondi al Servizio sanitario nazionale (Nhs) ed all'assistenza sociale. Johnson e il cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak, insieme al ministro della Salute Sajid Javid, annunceranno un nuovo piano di finanziamento dell'Nhs, della durata di tre anni, operativo a partire dal prossimo aprile. Il governo stanzierà inoltre ulteriori fondi per coprire gli arretrati negli ospedali. L'esecutivo britannico pianifica di utilizzare complessivamente ulteriori 5,5 miliardi (6,4 miliardi di euro) per sostenere l'Nhs. L'annuncio ufficiale è in programma per domani, ma da Downing Street si apprende che il piano completo è ancora in fase di discussione. (Rel)