Cagliari: "Libri a buffet", 9 settembre incontro con Milena Agus e Matteo Porru

- Si conclude il ciclo di appuntamenti di "Cittadini Sospesi – Libri a buffet 2021", a cura dell'Associazione Culturale Artifizio, con l'ultimo incontro dedicato alle pubblicazioni e ai percorsi artistici di Milena Agus e Matteo Porru. L'appuntamento è fissato per giovedì 9 settembre alle ore 19 al Convento San Giuseppe, in via Paracelso a Cagliari. Saranno presentati i romanzi Un tempo gentile (edizioni Nottetempo) e Madre Ombra (edizioni La Zattera) in una serata incentrata non solo sui titoli ma anche sull'esplorazione della Bottega Artigiana d'Autore dei protagonisti. A moderare l'incontro e a dialogare con gli scrittori sarà Valeria Pecora. Le letture saranno curate da Anna Fronteddu e Rose Aste e accompagnate dai momenti musicali di Maurizio Palitrottu Pretta e Andrea Congia. A conclusione dell'incontro, il pubblico avrà l'opportunità di conoscere che sapore hanno le storie, cenando in compagnia degli autori e degli artisti intervenuti e gustando un menùad hoc interamente ispirato ai libri presentati, ideato per l'occasione dagli chef del Convento San Giuseppe. (Rsc)