Francia-Cile: Macron riceve Pinera all'Eliseo per un pranzo di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron riceve oggi all'Eliseo l'omologo cileno, Sebastiàn Pinera, per un pranzo di lavoro. Lo ha reso noto l'Eliseo con un comunicato. "I due dirigenti evocheranno il processo politico in corso nel Cile, ma anche le sfide globali sulle quali la Francia e il Cile cooperano strettamente come lo sviluppo sostenibile e la lotta contro la pandemia", si legge nella nota. Al centro del colloqui, ha fatto sapere la presidenza francese, anche il "rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi, in particolare nel settore dell'economia, dell'insegnamento e della ricerca". Al termine dei colloqui è prevista una dichiarazione alla stampa congiunta, che secondo il programma si terrà alle 15:00(Frp)