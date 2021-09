Energia: Libia, premier Dabiaba conferma Mustafa Sanallah a capo della National Oil Corporation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid Dabaiba, ha deciso di mantenere Mustafa Sanallah a capo della National Oil Corporation (Noc), la compagnia petrolifera libica. E’ quanto emerge dalla riunione tenuta ieri presso l'ufficio di gabinetto di Tripoli incentrata sulle problematiche del settore idrocarburi, alla presenza del ministro del Petrolio e del gas, Mohamed Ahmed Mohamed Aoun, e dello stesso Sanallah, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa arabofona “Attaqa”. Aoun aveva precedentemente chiesto le dimissioni di Sanallah, mentre quest’ultimo aveva rifiutato di lasciare l’incarico in attesa di una decisione del Consiglio dei ministri. Un comunicato stampa del governo ha affermato anche che Dabaiba ha impartito le istruzioni necessarie per affrontare i problemi che sono stati discussi e "per non consentire che si ripetano più, a prescindere dalle ragioni", considerando "che il settore petrolifero riguarda tutto il popolo libico, e qualsiasi procedura in esso, amministrativa o tecnica, richiede saggezza". (Lit)