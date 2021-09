Usa: Covid, approvazione terza dose Pfizer potrebbe arrivare entro il 20 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'infettivologo Anthony Fauci, esperto di riferimento della Casa Bianca per la pandemia di coronavirus, ha dichiarato che l'approvazione da parte delle autorità federali della terza dose di vaccino Pfizer potrebbe giungere entro il 20 settembre, come raccomandato dall'amministrazione Biden per rafforzare la protezione dei soggetti già vaccinati all'inizio di quest'anno. Intervistato dall'emittente "Cbs", Fauci ha confermato che il governo federale è ancora intenzionato ad intraprendere la somministrazione delle terze dosi già dalla fine di questo mese, ma che l'approvazione della terza dose per il vaccino Moderna richiederà probabilmente altro tempo. "Speravamo che entrambi i candidati, Moderna e Pfizer, sarebbero arrivati al traguardo entro la settimana del 20 settembre. Presumibilmente potremo inizialmente contare su uno solo dei due vaccini, ma il secondo dovrebbe seguire poco più tardi". (Nys)