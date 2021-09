Afghanistan: portavoce talebani, Onu ha garantito prosecuzione assistenza umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mullah Abdul Ghani Baradar, responsabile dell'ufficio politico dei talebani, ha incontrato a Kabul il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari Martin Griffiths, ed ha ricevuto da quest'ultimo garanzie in merito alla prosecuzione dell'assistenza umanitaria all'Afghanistan. Lo ha riferito tramite il proprio profilo Twitter un portavoce dei talebani, Suhail Shaheen. "La delegazione Onu ha promesso la prosecuzione dell'assistenza umanitaria al popolo afgano. (Griffiths) ha detto che chiederà ulteriore assistenza all'Afghanistan in occasione de prossimi incontri con i Paesi donatori", ha aggiunto il portavoce. Secondo una nota diffusa dalle Nazioni Unite a margine dell'incontro di ieri, 5 settembre, Griffiths ha "ribadito l'impegno della comunità umanitaria a veicolare assistenza imparziale e indipendente e a tutelare milioni di persone nel bisogno". Griffiths ha anche "evidenziato il ruolo critico delle donne nella distribuzione degli aiuti, ed ha chiesto a tutte le parti di garantire i loro diritti e la loro sicurezza". (Res)