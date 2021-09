Usa: oltre 7 milioni di lavoratori perdono sussidi di disoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di sette milioni di cittadini statunitensi perderanno i loro sussidi di disoccupazione a partire da oggi, 6 settembre, a causa della scadenza di una serie di misure di sostegno varate in risposta alla pandemia di Covid-19. I benefit federali di emergenza scadranno proprio in concomitanza con la Festa del lavoro, che comporterà anche la fine di un sussidio statale aggiuntivo di 300 dollari al mese per altri tre milioni di persone. La Casa Bianca ha escluso una ulteriore proroga delle misure di sostegno ai disoccupati. La scadenza del 6 settembre era prevista come parte di un accordo raggiunto dal Congresso lo scorso marzo, che aveva portato alla proroga del primo pacchetto di misure emergenziali contro la Covid-19 da 1.900 miliardi di dollari. All'inizio dell'anno i decisori politici si attendevano per il prossimo autunno un forte balzo dell'economia Usa, ma i dati relativi all'occupazione giunti negli ultimi mesi hanno deluso le aspettative. (segue) (Nys)