Giappone: indice Nikkei ai massimi da 4 mesi dopo annuncio dimissioni Suga

- L'indice di borsa Nikkei Stock Average prosegue il proprio rialzo, e durante la sessione mattutina di scambi sulla borsa di Tokyo si è spinto sopra la soglia di 500 punti (più 1,9 per cento), ai massimi da quattro mesi. A innescare la fase di rialzo è stata la notizia delle imminenti dimissioni del primo ministro giapponese Yoshihide Suga, in crisi di consensi a causa di una gestione della pandemia di Covid-19 ritenuta inadeguata dall'opinione pubblica. L'accelerazione dell'indice "Nikkei" riflette anche l'aspettativa per i piani di rilancio dell'economia giapponese che verranno presentati dai candidati alla presidenza del Partito liberaldemocratico in vista delle elezioni in programma questo mese. (segue) (Git)