Giappone: indice Nikkei ai massimi da 4 mesi dopo annuncio dimissioni Suga (4)

- Nei giorni scorsi il premier era parso intenzionato a trasmettere un segnale di discontinuità tramite il rimpasto della leadership dell'Ldp: in particolare, la stampa giapponese aveva anticipato la sostituzione del segretario generale del Partito liberaldemocratico, Toshihiro Nikai. L'82enne Nikai aveva incontrato Suga nella serata di lunedì 30 agosto, e in tale occasione avrebbe affermato che "un rimpasto è l'unico modo di uscire da questa situazione difficile". Stamattina, però, il premier giapponese ha riferito ai vertici di partito la volontà di revocare i piani per il rimpasto della leadership, e di volersi concentrare invece anche nei prossimi giorni sulla gestione della pandemia di Covid-19. Il passo indietro di Suga giunge appena un anno dopo il suo insediamento alla guida dell'Ldp e dell'esecutivo, a seguito delle dimissioni per motivi di salute presentate dal suo predecessore, Shinzo Abe. Nei mesi scorsi il sostegno pubblico all'esecutivo guidato da Suga è continuamente calato per effetto di una risposta giudicata inadeguata alla pandemia di Covid-19. Il primo ministro giapponese spera di invertire la tendenza in vista delle elezioni per il rinnovo della Camera bassa, che si terranno al più tardi nel mese di novembre. (segue) (Git)