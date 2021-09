Ue: Gentiloni vuole maggiore flessibilità nella riforma del Patto di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo agli Affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, intende promuovere una maggiore flessibilità nel dibattito sulla riforma del Patto di stabilità e crescita dell'Ue. Intervistato dal quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, Gentiloni ha evidenziato che “si deve pensare a come affrontare livelli di debito più elevati dopo la pandemia” di Covid-19 per gli Stati membri. Secondo il commissario europeo agli Affari economici e monetari, il limite massimo del 60 per cento nel rapporto tra debito e Pil, attualmente previsto dal Patto di stabilità e crescita, deve rimanere l'obiettivo. Tuttavia, ha sottolineato Gentiloni, “dobbiamo discutere il percorso verso questo obiettivo, le regole che si applicano agli Stati membri”. Secondo il commissario agli Affari economici e monetari, “servono norme che si possano anche far rispettare”. (Geb)