Corea del Sud: Seul punta a rilanciare negoziati di libero scambio coi Paesi arabi

- Il ministro del Commercio della Corea del Sud, Yeo Han-koo, ha dichiarato oggi che Seul intende riprendere i negoziati per la sottoscrizione di nuovi accordi di libero scambio col Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), così da rafforzare le relazioni economiche con il Medio Oriente dopo un sostanziale stallo negoziale durato oltre un decennio. Yeo terrà oggi un colloqui in videoconferenza il suo omologo degli Emirati Arabi Uniti, Thani al Zeyoudi, proprio per discutere il rilancio dei colloqui per un accordo di libero scambio tra Seul e il Ccg; i negoziati tra la quarta economia asiatica e il Consiglio sono stati inaugurati nel 2007, ma si sono arenati due anni più tardi. Il Consiglio di cooperazione del Golfo conta sei Paesi membri: Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Arabia Saudita, Oman, Qatar e Kuwait. In una nota pubblicata dal ministero del Commercio questa mattina, il ministro Yeo afferma che "un accordo di libero scambio multilaterale gioca un ruolo cruciale nello stabilimento di legami economici sostenibili e nella gestione dei mutamenti alle catene di fornitura globali apportati dalla pandemia di Covid-19". La nota anticipa anche che la cooperazione nel settore energetico sarà in cima all'agenda del colloquio tra i due ministri in programma oggi. (Git)