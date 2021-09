Germania: Merkel appoggia Laschet (Cdu-Csu) come prossimo cancelliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha ribadito il proprio sostengo come candidato alla sua successione ad Armin Laschet, il presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e primo ministro del Nordreno-Vestfalia che concorre alla guida del governo federale per l'Unione, gruppo democristiano-conservatore formato al Bundestag da Cdu e Unione cristiano-sociale (Csu). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Merkel ha dichiarato che Laschet “governa con grande successo” il Nordreno-Vestfalia e “chi guida un Land può guidare anche la Germania come cancelliere”. (Geb)