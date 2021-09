Thailandia: Bangkok rilancia visione del "ponte terrestre" attraverso la Penisola Malese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Thailandia intende rilanciare la visione del "ponte terrestre thailandese": un vettore di trasporto terrestre diretto che attraverserebbe trasversalmente la parte più stretta della Penisola Malese per 130 chilometri, garantendo un collegamento diretto tra i porti di Chumpon e Ranong, sui due lati della Penisola. Se realizzato, il progetto potrebbe ridurre i tempi di spedizione di due giorni rispetto alla circumnavigazione della Penisola attraverso lo Stretto di Malacca. L'idea di una rotta commerciale attraverso la Penisola - inizialmente immaginata come un canale artificiale simile a quello di Suez - risale addirittura al XVII secolo, e il governo in carica vorrebbe rilanciarla nel contesto dei grandi progetti pubblici tesi a ringiovanire l'economia. Non mancano però proteste da parte di quanti lamentano i costi eccessivi e i danni ambientali che l'opera comporterebbe. La parte più stretta della Penisola Malese, che collega la Thailandia alla Malesia, è larga appena 44 chilometri, tra il Golfo della Thailandia e il Mare delle Andamane. (segue) (Fim)