Business news: Argentina, Cepal stima crescita del 7,5 per cento nel 2021

- La Commissione economica per l'America Latina delle Nazioni Unite (Cepal) ha migliorato le stime di crescita dell'Argentina nel 2021 portandole dal +6,3 al +7,5 per cento. Per il 2022 la crescita è prevista al 2,7 per cento. Lo studio della Cepal stima invece per la regione dell'America latina e dei Caraibi una ripresa complessiva del 5,9 per cento nel 2021 e del 2,9 per cento nel 2022. Nello specifico, i Caraibi registreranno nel 2021 e 2022 una crescita rispettivamente del 4,1 e 7,8 per cento; l'America del Sud del 5,9 e 2,6 per cento, mentre l'America centrale più il Messico registreranno quest'anno una crescita del 6 per cento e del 3,5 per cento il prossimo. Nello studio diffuso a luglio la Cepal stimava per la regione del'America Latina e dei Caraibi una crescita del 5,2 per cento nel 2021. (Res)