Business news: Ecuador, Cepal stima crescita del 3 per cento nel 2021

- L'Ecuador dovrebbe registrare una crescita del 3 per cento nel 2021 e del 2,6 per cento nel 2022. E' quanto si legge nello studio economico pubblicato dalla Commissione economica per l'America Latina delle Nazioni Unite (Cepal). Per la Cepal la regione dell'America latina e dei Caraibi crescerà del 5,9 per cento nel 2021 e del 2,9 per cento nel 2022. Nello specifico, i Caraibi registreranno nel 2021 e 2022 una crescita rispettivamente del 4,1 e 7,8 per cento; l'America del Sud del 5,9 e 2,6 per cento, mentre l'America centrale più il Messico registreranno quest'anno una crescita del 6 per cento e del 3,5 per cento il prossimo. Nello studio diffuso a luglio la Cepal stimava per la regione del'America Latina e dei Caraibi una crescita del 5,2 per cento nel 2021. (Res)