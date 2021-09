Business news: Messico, Banca centrale aggiorna stime sul 2021, inflazione chiude al 5,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Messico (Banxico) ha aggiornato le stime economiche del 2021, ipotizzando una crescita dell'inflazione a un ritmo del 5,7 per cento annuo. Un valore, ha detto il governatore Alejandro Diaz de Leon presentando il secondo rapporto trimestrale 2021, che dovrebbe rimanere superiore al 5 per cento anche per tutto il primo trimestre 2022, per poi tornare a riavvicinarsi al cielo obiettivo del 3 per cento, ad inizio 2023. L'accelerazione della corsa dei prezzi, si legge nel rapporto, è legata soprattutto al basso valore del dato annuale di confronto e alla riapertura delle attività economiche, che ha liberato liquidità e risparmi privati a lungo congelati. La stima dell'autorità monetaria, che ribadisce l'impegno a tenere sotto controllo i prezzi, è che il momento di maggior surriscaldamento dell'inflazione si produrrà ra il terzo e il quarto trimestre dell'anno in corso. (Res)