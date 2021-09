Business news: Messico, Cepal stima crescita del 6,2 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Messico potrebbe chiudere il 2021 con una crescita del 6,2 per cento annua del prodotto interno lordo (pil). È quanto si legge nello studio economico pubblicato martedì dalla Commissione economica per l'America Latina delle Nazioni Unite (Cepal). Il dato migliora la previsione del 5,8 per cento formulata a luglio, staccando di netto la stima del 3,8 per cento ipotizzata a dicembre 2020. Le migliori prestazioni dell'economia messicana, si legge nel rapporto, sono principalmente legate all'aumento della domanda aggregata, all'impulso dato dalla crescita dell'economia Usa (con un miglioramento ipotizzato del 6,9 per cento) e dal consistente aumento delle rimesse. Senza dimenticare l'effetto di rimbalzo statistico dovuto al basso valore di comparazione annuale. Per il 2022, la Cepal immagina un riadeguamento del ritmo di crescita stimato al 3,2 per cento. I volumi economici raggiunti prima della pandemia potranno essere per la Cepal ritrovati entro due anni e mezzo, mentre per riconquistare l'importo del pil pro capite si dovrà attendere il 2029. Per la Cepal la regione dell’America latina e dei Caraibi crescerà del 5,9 per cento nel 2021 e del 2,9 per cento nel 2022. Nello specifico, i Caraibi registreranno nel 2021 e 2022 una crescita rispettivamente del 4,1 e 7,8 per cento; l’America del Sud del 5,9 e 2,6 per cento, mentre l’America centrale più il Messico registreranno quest’anno una crescita del 6 per cento e del 3,5 per cento il prossimo. Nello studio diffuso a luglio la Cepal stimava per la regione del'America Latina e dei Caraibi una crescita del 5,2 per cento nel 2021. (Res)